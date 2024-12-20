كأس هولندا… النتائج الكاملة لمباريات الدور التمهيدي الثاني

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت، الخميس، مباريات الدور التمهيدي الثاني في كأس هولندا بكرة القدم، والذي شهد النتائج الآتية:

نوردفيك × فيليم 2-1

دي غرافشاب × سبارتا نيكيرك 4-0

راينس بورغسه بويز × فوليندام 2-0

إيمدييك × باريندريتشت 1-6

أجاكس أمستردام × تلستار 2-0

بي إس في آيندهوفن × كونينكليك 8-0

فالفيك × كامبور 4-1

كويك بويز × فورتانا سيتارد 3-1

إف سي إيندهوفن × إكسيسليور1-3

ماستريخت × فينورد روتردام 1-2

كاتفيجك × تفينتي أنشخيده 2-3

هيراكليس الميلو × إن إي سي نيميغن 1-0

سبارتا روتردام × جو أهيد إيجلز 1-1 وبالترجيح 4-5

إي ف سي أمستردام × أوتريخت 0-8

أي إس دبليو إتش × هيرينفين 0-1

إي زد آلكمار × غرونينغين 3-1