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كأس هولندا… النتائج الكاملة لمباريات الدور التمهيدي الثاني

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت، الخميس، مباريات الدور التمهيدي الثاني في كأس هولندا بكرة القدم، والذي شهد النتائج الآتية:

نوردفيك × فيليم 2-1
دي غرافشاب × سبارتا نيكيرك 4-0
راينس بورغسه بويز × فوليندام 2-0
إيمدييك × باريندريتشت 1-6
أجاكس أمستردام × تلستار 2-0
بي إس في آيندهوفن × كونينكليك 8-0
فالفيك × كامبور 4-1
كويك بويز × فورتانا سيتارد 3-1
إف سي إيندهوفن × إكسيسليور1-3
ماستريخت × فينورد روتردام 1-2
كاتفيجك × تفينتي أنشخيده 2-3
هيراكليس الميلو × إن إي سي نيميغن 1-0
سبارتا روتردام × جو أهيد إيجلز 1-1 وبالترجيح 4-5
إي ف سي أمستردام × أوتريخت 0-8
أي إس دبليو إتش × هيرينفين 0-1
إي زد آلكمار × غرونينغين 3-1

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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