العالم اليوم - عمر كمال يكشف سبب "قطع الشريان".. وموعد عودته للتدريبات

انتم الان تتابعون خبر عمر كمال يكشف سبب "قطع الشريان".. وموعد عودته للتدريبات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:23 صباحاً - كشف عمر كمال لاعب الأهلي المصري، الخميس، حقيقة ما أشيع عن إصابته بجرح في يده خلال مشادة مع أحد زملاءه في الفريق، وموعد عودته لتدريبات الفريق.

وقال كمال في تصريحاته لقناة الأهلي الرسمية: "سأعود للتدريبات الجمعة ولم يتطلب علاج الجرح أكثر من 10 دقائق".

وأضاف: "أتمنى ممن يخرجون بروايات غير صحيحة التأكد من معلوماتهم أولا، لأن شخص غيري إن لم يتحمل ذلك فربما يتأثر".

وبشأن ما حدث أوضح كمال: "بعد نهاية المران دخلت للاستحمام فانزلقت قدمي وحين حاولت تفادي السقوط دخلت يدي في جزء مشروخ من البلاستيك المحيط بكبائن الاستحمام".

وتابع: "أحمد جاب الله طبيب الفريق فضل خياطة الجرح في المستشفى على الفور وهو ما حدث بالفعل، ولا أعرف عدد الغرز".

واختتم: "لا يمكن أن أدخل في مشكلة مع أي من زملائي. أنا بخير الآن وبإذن الله سنحقق كل البطولات في الفترة المقبلة".

وانتشرت أنباء عن دخول عمر كمال في مشادة مع أحد زملائه بالتدريب مما تسبب في تعرضه لقطع في أحد شرايين اليد وتم نقله للمستشفى.

ونفى الأهلي في بيان رسمي دخول عمر كمال في خلاف مع أحد زملائه كما يشاع.

وأوضح بيان الأهلي: "كشف محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي أن الإصابة التي تعرض لها عمر كمال جاءت نتيجة انزلاق إحدى قدميه أثناء الاستحمام، ومن ثم تعرضه لقطع سطحي استوجب 4 غرز باليد".

وتابع: "يحصل عمر كمال على راحة الخميس، وينتظم اللاعب في التدريبات الجمعة، ونفى المدير الرياضي حدوث أي خلاف بين عمر كمال وأي من زملائه كما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد الجزائري، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.