رئيس اتحادي المبدعين والإعلاميين العرب يشيد بتنظيم المملكة العربية السعودية لمنتدى الأمم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 20 ديسمبر 2024 12:32 صباحاً - أشاد الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي المبدعين والإعلاميين العرب، عضوي الأمم المتحدة، بالتنظيم المميز الذي قامت به المملكة العربية السعودية لمنتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت التاسع عشر، والذي انعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2024.

وأعرب الدكتور أحمد نور عن اعتزازه بما قدمته المملكة وأنها تعد نموذجا عالميا في إدارة و تنظيم هذا المحفل العالمي وكانت دورة أقل ما توصف به أنها استثنائية ورائدة أوضحت من خلالها للعالم أجمع أن المملكة العربية السعودية قادرة على أن تكون وجهة للأحداث العالمية تحت قيادة رشيدة داعمة للتقدم لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن المنتدى شهد العديد من الجلسات وورش العمل التي ناقشت موضوعات جوهرية تتعلق بمستقبل الإنترنت، بما في ذلك تمكين الجميع من الوصول إليه واستخدامه بشكل آمن وفعّال.

وقد قامت المملكة هذا العام باستضافة المنتدى في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة إضافة إلى أكثر من 1200 متحدث وقد تم انعقاد حوالي 300 جلسة وورشة عمل متخصصة ومشاركة 80 جناحًا، يتضمن جناح اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة وعضو ملتقى الاتحادات العربية بجامعة الدول العربية الذي أطلق من خلاله أول منصة إلكترونية لحماية حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية تحت عنوان IPV، وذلك دعما لحقوق الملكية الفكرية للمبدعين من صناع المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي والعالم الرقمي.

وأكد الدكتور أحمد نور أن المنتدى يعكس ريادة المملكة في استضافة الأحداث العالمية الكبرى، ويعزز دورها المحوري في صياغة مستقبل الإنترنت وحوكمة استخدامه بما يخدم الإنسانية ويواكب التحديات المتزايدة في هذا المجال.