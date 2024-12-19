نتيجة التصنيف العربي للجامعات لعام 2024 تميز وإبداع في التعليم العالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 02:32 مساءً - بحضور وتشريف معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، ورئيس مجلس إدارة التصنيف العربي للجامعات ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، والأستاذ الدكتور عبد المجيد بنعمارة الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العربية، أعلن الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية من مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، عن نتائج التصنيف العربي للجامعات لعام 2024، وأشار إلى أنه قد تم تقييم الجامعات العربية بناءً على مجموعة من المعايير الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى الريادية والابتكار والعلاقات الدولية. وقد شمل التصنيف هذا العام 180 جامعة من 16 دولة عربية أظهرت تميزًا في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي.

يأتي هذا التصنيف في إطار جهود اتحاد الجامعات العربية، وجامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية لتوفير معلومات موثوقة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مؤسساتهم الأكاديمية. كما يهدف التصنيف إلى تعزيز روح التنافس بين الجامعات وتحفيزها على تحسين جودة التعليم والبحث وخدمة المجتمع.

وأوضح أن ثلاثون من الجامعات العربية تقلدت ترتيب متقدم في التصنيف حيث حققت جامعه الملك سعود، وجامعه القاهرة، وجامعة الامارات العربية المتحدة، وجامعة عين شمس، وجامعة الشارقة، وجامعة الملك خالد، وجامعة المنصورة، وجامعة الأسكندرية، وجامعة الزقازيق، وجامعة تونس المنار أعلى عشرة مراكز متقدمة في هذا التصنيف، مما يعكس التزامها بتقديم تعليم عالي الجودة ومواكبة التطورات العالمية في مجالات البحث والابتكار. كما ويؤكد اتحاد الجامعات العربية على أهمية التصنيف في إبراز دور الجامعات في تطوير المجتمع ودفع عجلة التنمية من خلال البحث العلمي والتعليم المتقدم.

وأضاف دكتور عمرو سلامة أن عدد الجامعات التي اشتركت في التصنيف كانت كالتالي: عدد 48 جامعة من جمهورية مصر العربية، 41 جامعة من جمهورية العراق، 17 جامعة من الجمهورية اليمنية، 17 جامعة من المملكة الأردنية الهاشمية، 12 جامعة من دولة ليبيا، 10 جامعات من المملكة العربية السعودية، 7 جامعات من دولة فلسطين، 6 جامعات من الجمهورية الجزائرية، 6 جامعات من الجمهورية التونسية، 5 جامعات من الامارات العربية المتحدة، 4 جامعات من جمهورية سوريا، جامعتين من جمهورية الصومال، جامعتين من الجمهورية اللبنانية، جامعة من مملكة البحرين، جامعة من دولة الكويت، وجامعة من المملكة المغربية.

ومن الجدير بالذكر أن التصنيف العربي للجامعات تميز بتقديم مجموعة متنوعة من المؤشرات الملائمة لمجتمعنا. حيث تم تصميم التصنيف بجمع 45% من البيانات والمعلومات من الجامعات و55% من منصتي Scopus & Scival العالميتين. وتستند معايير التصنيف إلى تقييم الجامعات العربية المتقدمة وفق أربعة محاور رئيسية و36 مؤشر أداء هي: المحور الأول يتعلق بالتعليم والتعلم، حيث تشكل 30% من إجمالي نقاط التقييم، والمحور الثاني يتعلق بالبحث العلمي، وقيمته 40%، والمحور الثالث يتعلق بالإبداع والريادة والابتكار، وقيمته 15%، أما المحور الرابع يتعلق بالتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع، وقيمته 15% من إجمالي نقاط التقييم. وبمقارنة عدد الجامعات التي أشتركت في التصنيف العربي للجامعات 2024 بتصنيف العام الماضي نجد أن نسبة زيادة العدد بلغت 58%.

وأخيراً هنأ أمين عام اتحاد الجامعات العربية جميع الجامعات التي تم تصنيفها هذا العام، وخاصة التي احتلت المراتب الأولى، وتلك التي حافظت على أدائها المتميز. كما أشاد بجهود الأكاديميين والإداريين والطلاب المبذولة في تعزيز صورة التعليم العالي العربي. كما شكر أمين عام الاتحاد جميع القائمين على هذا التصنيف وكل من ساهم في إنجازه، خاصة لجنة التحليلات الفنية Analytics Committee، واللجنة التوجيهية للتصنيف العربي للجامعات، وأعضاء الهيئة المعاونة والإداريين على كل جهودهم المتميزة التي أسهمت في إخراج نتيجة التصنيف في الموعد المحدد. وتمنى لجميع الجامعات العربية المزيد من النجاح والتقدم في السنوات القادمة.