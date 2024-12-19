كومباني: نريد الفوز على لايبزيج .. وسيكون لدي إجابة افضل في يناير!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 04:57 مساءً - تحدث فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، عن مواجهة لايبزيج، غداً الجمعة، في الجولة 15 من الدوري الألماني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال كومباني عن جاهزية هاري كين: “لن أقول ما إذا كان سيبدأ المباراة أم لا، هناك تدريب اليوم، إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيكون له دور بالتأكيد غداً، قلنا سابقاً أنه لا يمكننا تعويض هاري كين بشكل كامل. لديه هذا الشعور الاستثنائي بمعرفة مكان تواجده داخل منطقة الجزاء. كما أنه ساعدنا كثيراً في الدفاع. داخل منطقة الجزاء، هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وهنا يصنع الفارق. لا يوجد الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم القيام بذلك”.

وأضاف: “أمس تدربنا بشكل جيد، ولذلك لدينا فرص جيدة غداً، كان من الجيد أن يكون لدينا بعض اللاعبين مرة أخرى في التدريبات: ألفونسو ديفيز، وهاري كين، وكذلك جوسيب ستانيسيتش، على الرغم من أن المباراة لا تزال مبكرة بالنسبة له الآن. كانت أسبوعاً جيداً بالنسبة لنا لأننا تدربنا كثيراً على أرضية التدريب”.

وأكمل بشأن عطلة أعياد الميلاد: “لم نقم بمراجعة حتى الآن، لم يكن هناك وقت لذلك، سنستغل العطلة للبقاء مع العائلة، في إنكلترا، كنا نلعب كثيراً خلال هذه الفترة. هذا فرق، وهو شيء جيد. أنا متحمس لذلك”.

واستطرد: “الخسارة ضد ماينز؟ أرغب دائماً في الفوز، هذا هو الحال في كل مباراة، سواء كانت الأولى أو الأخيرة. الحافز بالطبع يصبح أكبر عندما تخسر مرة، أتمنى أن تكون نهاية عام جيدة غداً ضد لايبزيج، وهذا سيكون أفضل”.

وزاد:” لايبزيج من بين الأفضل في الدوري من الناحية الفردية والجماعية، الكثافة في المباريات مثل مواجهة شتوتجارت أو ليفركوزن كانت دائماً مرتفعة للغاية. هذا ما أتوقعه غداً أيضاً. لديهم لاعبين يمكنهم صنع الفارق، وكذلك نحن، بالنسبة لي، من الواضح جداً ما نريد القيام به. نحن نلعب على أرضنا ونريد الفوز”.

وعن تقييمه للنصف الأول من الموسم، أتم: “لم يكن لدي الوقت حتى الآن لإجراء تقييم شامل، سنستغل فترة التوقف الدولي للنظر إلى الوراء والتخطيط للمستقبل. إذا طرحت علي السؤال مرة أخرى في 2 يناير/كانون الثاني المقبل، سيكون لدي إجابة أفضل. حالياً، أركز فقط على المباراة القادمة”.