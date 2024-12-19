طريقة مذهلة لصنع تونر لترطيب بشرتك في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - فوائد التونر الطبيعي للبشرة

تُعدّ العناية بالبشرة جزءًا لا يتجزأ من الروتين الجمالي اليومي لكل شخص. من بين المستحضرات المميزة التي تساعد في الحفاظ على إشراق البشرة وحيويتها هو التونر الذي يعمل على تنظيف المسام وإزالة الأوساخ والشوائب. لكن ما يميز التونر الطبيعي هو خلوه من المواد الكيميائية الضارة وإمكانية تحضيره بمكونات متوفرة في المنزل.

المكونات الأساسية لتحضير تونر مرطب في المنزل

لتحضير تونر مرطب للبشرة في المنزل، يمكنك الاعتماد على مكونات بسيطة وفعّالة تضمن لكِ ترطيبًا وتغذية مثالية لبشرتك. إليكِ قائمة بالمكونات الأساسية:

كوب ماء ورد طبيعي

نصف كوب من عصير الخيار الطازج

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح العضوي

بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي

عبوة زجاجية نظيفة لتخزين التونر

طريقة التحضير

بعد تحضير المكونات اللازمة، يمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على تونر مرطب ومنعش لبشرتك:

1. **امزجي** كوب ماء الورد مع نصف كوب من عصير الخيار في وعاء نظيف. يفضل أن يكون العصير طازجًا للحصول على أكبر قدر من الفوائد.

2. **أضيفي** ملعقتين كبيرتين من خل التفاح إلى المزيج السابق، وهو معروف بفائدته في تحفيز الدورة الدموية وتوازن درجة الحموضة للبشرة.

3. **قومي** بإضافة بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي، الذي يساعد في تهدئة البشرة ومنحها رائحة عطرة خفيفة.

4. **صبي** الخليط في العبوة الزجاجية واحفظيها في الثلاجة للمحافظة على نضارة المكونات.

كيفية استخدام التونر الطبيعي

للحصول على أقصى استفادة من التونر الطبيعي المحضر منزليًا، يُفضل استخدامه بعد تنظيف البشرة صباحًا ومساءً. قومي بتبليل قطعة من القطن بالتونر ومسحي بها وجهك بلطف. هذا التونر لا يعمل فقط على ترطيب بشرتك، بل أيضاً يساعد في إغلاق المسام وتقليل ظهور البثور.

نصائح إضافية لتخزين واستخدام التونر

– **تخزين** التونر في مكان بارد ومظلم لضمان الحفاظ على فعاليته لفترة أطول.

– **التأكد** دائماً من صلاحية المكونات قبل استخدامها، خاصة إذا كان العصير أو الزيوت الطبيعية.

– **التأكد** من عدم وجود حساسية لأي من المكونات المستخدمة في التونر.

باتباع هذه الخطوات والنصائح ستتمكنين من تحضير تونر منزلي يمنح بشرتك الحيوية والترطيب اللازمين بطريقة سهلة ومجربة، مما يجعل بشرتكِ تبدو أكثر شباباً وصحة.