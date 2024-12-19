انت الأن تتابع خبر وصفة فعالة وغير مكلفة لتفتيح وتبييض البشرة وتنقيتها من أي بقع غامقة في دقائق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البشرة هي من اكثر الأشياء التي تعمل على جعل الفتيات يظهرون بأفضل شكل ممكن خاصة البشرة البيضاء والمشرقة الناعمة هي من اكثر أنواع البشرات التي تعطي الجاذبية لأي فتاة وتجعلها تظهر بمظهر رائع وجميل، ونلاحظ بعض المشكلات التي تطرأ على البشرة والتي تجعل الفتيات يظهرون بشكل غير مقبول ومن هذه المشكلات هي ظهور حب الشباب ومشكلة إسمرار البشرة والتجاعيد والعديد من المشكلات الاخرى وقد تنتج جميع هذه المشكلات نتيجة إستخدام بعض المنتجات او نتيجة التعرض لأشعة الشمس التي تعمل على ضرر البشرة حيث تعتبر البشرة من مناطق الجسم التي تكسى بجلد حساس لا يتحمل وضع أي مواد كيميائية عليها، حيث يمكننا إستخدام المواد الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وحل المشكلات التي تتواجد في البشرة، حيث تعتبر من افضل هذه المنتجات والوصفات الطبيعية التي تجعل البشرة بيضاء ومشرقة وحل المشكلات التي تواجه العديد من الفتيات هي وصفة الخميرة والزبادي والنشا وتعتبر من الوصفات الطبيعية التي تعطي كل الذي تحلمين به خلال فترة قصيرة، وسوف نقدم إليكي وصفة لتفتيح البشرة بشكل جذاب ونقدم إليكي سيدتي طريقة عمل وتحضير هذه الوصفة والمكونات اللازمة لعمل هذه الوصفة.

الوصفات المستخدمة في تفتيح البشرة

متعددة وتعد من أقوى الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة هي وصفة عصير الليمون مع الكركم حيث تعد تلك الوصفة من الوصفات التي تعمل على تبييض البشرة وتجعلها بشكل جذاب وجميل حيث تعتبر مكونات تلك الوصفة بسيطة وسهلة التحضير وبإمكاننا إستخدامها للوصول إلى بشرة بيضاء.

مكونات عمل وصفة لتفتيح البشرة

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة لتفتيح البشرة