رسمياً .. المنتخب السعودي يشارك في بطولة كأس كونكاكاف

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم، عن مشاركة الأخضر في نسختي 2025 و2027 من بطولة كأس كونكاكاف الذهبية..

وستقام النسخة المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال الفترة من 14 حزيران/يونيو وحتى 6 تموز/يوليو.

وانضم المنتخب السعودي إلى 8 منتخبات تأهلت رسمياً إلى منافسات الكأس الذهبية 2025، وهي منتخبات: كندا، كوراساو، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، هايتي، المكسيك، بنما والولايات المتحدة.

فيما سيتحدد المتأهلين الـ7 الآخرين بعد التصفيات المقرر إقامتها آذار/مارس المقبل، بينما تقام قرعة البطولة يوم 10 نيسان/أبريل 2025.