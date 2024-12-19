اقتصادية قناة السويس تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2024 05:14 مساءً - محمد أحمد _ كشف أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، عن استهداف المنطقة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعات مع توفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح خلال مؤتمر توقيع عقد تطوير المجمع الصناعي الجديد لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية بالشراكة مع شركة “ستس” في العين السخنة، أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات ضخمة من دول عدة، ما أدى إلى إقامة العديد من المشاريع الصناعية واللوجستية.

كما أشاد بدور شركة “أوراسكوم” في تطوير مجمع صناعي متكامل في منطقة الشحنة الصناعية على مساحة 3.3 مليون متر مربع، باستثمارات تقدر بـ 13 مليار جنيه.

ونوه جمال، بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد مرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

أضاف أن مثل هذه الشراكات تمتد جذورها لسنوات عديدة، وتمثل نموذجاً نجاحاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

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وأشار جمال، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت من أبرز المشاريع القومية في مصر، حيث تسعى الحكومة من خلال رؤيتها الشاملة إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفريد للمنطقة عبر تطوير المناطق الصناعية واللوجستية والموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، علي أن المنطقة ستظل مركزاً عالميا للصناعات واللوجستيات، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويوفر آلاف فرص العمل للشباب المصري.