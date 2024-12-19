عاجل.. الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - سي إن بي سي_ أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، بنحو 25 نقطة أساس، إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، آخر اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام بشأن سياسة الفائدة وأيضاً آخر اجتماعات الفيدرالي في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يأتي ذلك رغم ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 2.7% خلال شهر نوفمبر، للشهر الثاني على التوالي، وابتعاده عن مستهدف الاحتياطي الفدرالي له عند مستوى 2%.

جاء قرار الخفض وفقاً لتوقعات السوق، لكن عدم اليقين يسيطر على توقعات الفائدة في الفيدرالي خلال العام 2025 في ظل السياسات الاقتصادية التي يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترامب تنفيذها خلال فترته الرئاسية الثانية والتي تهدد برفع الضغوط التضخمية، خاصة وسط تعهدات بفرض رسوم جمركية سواء على الواردات بشكل عام أو على دول بعينها.

ويأتي ذلك إلى جانب المخاوف من محاولات محتملة لتدخل ترامب في قرارات الفيدرالي وحدوث خلافات بينه وبين رئيس الفيدرالي جيروم باول.

ووفقاً لأداة FedWatch التابعة لـ CME، بلغت احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفدرالي يناير نحو 16.9% فقط.

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وقال محلل السوق في Forex.com، فؤاد رزاق زادة: “السؤال هو ما إذا كان الاحتياطي الفدرالي سيكون أكثر تشدداً أو أكثر تساهلاً مما تتوقعه الأسواق الآن.

وبسبب أجندة ترامب، يتوقع الناس أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذراً من حيث الانفتاح على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في هذه المرحلة”، بحسب وكالة .