وصفات طعام للطفل في الشهر السادس

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - مقدمة حول تغذية الطفل في الشهر السادس

عندما يبلغ الطفل الشهر السادس من عمره، يبدأ في الانتقال تدريجياً من الاعتماد الكلي على الرضاعة إلى تجربة الأطعمة الصلبة. يعتبر هذا الوقت مهماً جداً في حياة الطفل، حيث يساهم في تطوير مهاراته الغذائية ويعزز من نموه الصحي. يجب أن تتم هذا الانتقال بعناية لضمان حصول الطفل على العناصر الغذائية اللازمة لنموه.

ماذا يأكل الطفل في الشهر السادس؟

في هذا العمر، يُنصح بتقديم أطعمة مهروسة وسهلة الهضم، حيث تكون معدة الطفل لا تزال تتكيف مع الأطعمة الجديدة. تشمل الأنواع المناسبة من الأطعمة السهلة والخفيفة مثل الخضروات والفواكه.

فوائد تقديم الأطعمة المهروسة

تسهيل عملية الهضم عند الطفل.

تعويد الطفل على نكهات جديدة ومتنوعة.

توفير العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن.

وصفات طعام بسيطة للطفل

هريس الموز والجزر

المكونات:

ثمرة موز ناضجة.

جزرة متوسطة الحجم.

طريقة التحضير:

قومي بغسل وتقشير الجزر، ثم قطّعيه إلى قطع صغيرة. ضعي الجزر في الماء ليغلي حتى يصبح طرياً. اهرسي الجزر المسلوق مع الموز باستخدام شوكة حتى يصبح المزيج ناعماً. قدميه للطفل دافئاً.

مهروس البطاطس والكوسا

المكونات:

حبة بطاطس صغيرة.

حبة كوسا صغيرة.

طريقة التحضير:

قومي بتقشير كل من البطاطس والكوسا وقطعيهما إلى مكعبات. ضعي المكعبات في وعاء مع قليل من الماء واتركيها لتُطهى على نار هادئة حتى تطرى. اهرسي الخليط باستخدام الخلاط حتى يصبح ناعماً. قدميه دافئاً للطفل.

نصائح مهمة للأم عند تقديم الطعام

ابدأي بتقديم كل نوع من الطعام على حدة لعدة أيام، لمراقبة أي رد فعل تحسسي.

احرصي على تجربة الأطعمة الجديدة صباحاً حتى تتمكني من مراقبة أي ردود فعل غير متوقعة.

احرصي على تقديم الأطعمة في وضعية جلوس آمن، لضمان سلامة الطفل.

في الختام، تذكري دائماً أن تقديم أطعمة جديدة للطفل في هذا العمر يعتمد على توفير تجربة ممتعة وآمنة. تأكدي من استشارة طبيب الأطفال الخاص بك إذا كانت لديك أي مخاوف أو استفسارات حول تغذية طفلك.