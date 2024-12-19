اربح المال من سناب شات: برنامج جديد موحد للدخل يشمل القصص و Spotlight

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 01:58 مساءً - متابعة بتول ضوا

يُحدث تطبيق سناب شات ثورة في طريقة كسب المال لمنشئي المحتوى والمؤثرين على منصته، وذلك من خلال إطلاق برنامج جديد وموحد للدخل. هذا التحديث الهام يُغير قواعد اللعبة، حيث يجمع بين الأرباح من القصص (Stories) ومنصة Spotlight في برنامج واحد، مما يُسهل على المستخدمين تحقيق الدخل من محتواهم بطريقة أكثر فعالية وشفافية.

في السابق، كانت إيرادات القصص وSpotlight تُدار عبر برامج منفصلة، مما كان يُشكل تحديًا للمؤثرين في تتبع أرباحهم وإدارتها. الآن، مع البرنامج الموحد الجديد، يُمكن للمستخدمين كسب المال من كلا المنصتين من خلال برنامج واحد، مما يُبسط العملية ويجعلها أكثر وضوحًا.

Spotlight هي منصة داخل تطبيق سناب شات تُعرض فيها مقاطع الفيديو القصيرة التي يُوصى بها للمستخدمين. تُعتبر Spotlight فرصة رائعة لصناع المحتوى للوصول إلى جمهور أوسع وزيادة شعبيتهم، وبالتالي زيادة أرباحهم.

لكي تكون مؤهلاً للاستفادة من برنامج الدخل الجديد، يجب أن يستوفي المستخدمون بعض المعايير، والتي تشمل:

عدد المتابعين: امتلاك عدد معين من المتابعين (عادةً ما يكون 50 ألف متابع كحد أدنى).

المشاهدات ووقت المشاهدة: تحقيق عدد معين من المشاهدات على المحتوى المنشور، سواء على القصص أو Spotlight، بالإضافة إلى تحقيق عدد معين من ساعات المشاهدة.

الالتزام بالنشر: النشر بانتظام على القصص و Spotlight.

الامتثال لإرشادات سناب شات: الالتزام بسياسات سناب شات وإرشادات المجتمع.

سهولة إدارة الأرباح: برنامج موحد يُسهل تتبع وإدارة الأرباح من كلا المنصتين.

زيادة فرص الربح: إمكانية الربح من القصص و Spotlight في برنامج واحد يزيد من فرص تحقيق الدخل.

شفافية أكبر: عملية أكثر وضوحًا وشفافية في حساب الأرباح ودفعها.

تشجيع الإبداع: يُشجع البرنامج الجديد صناع المحتوى على إنتاج محتوى عالي الجودة لجذب المزيد من المشاهدات والأرباح.

إنشاء محتوى جذاب ومبتكر: ركز على إنتاج محتوى فريد يجذب انتباه المستخدمين.

التفاعل مع الجمهور: تفاعل مع متابعيك ورد على تعليقاتهم ورسائلهم.

استخدام ميزات سناب شات بشكل فعال: استخدم الفلاتر والتأثيرات والأدوات المتاحة في سناب شات لجعل محتواك أكثر جاذبية.

الترويج لحسابك على منصات أخرى: روّج لحسابك على سناب شات على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى لزيادة عدد متابعيك.

التحقق من معايير الأهلية: تأكد من استيفائك لمعايير الأهلية للربح من البرنامج.

يُمثل هذا التحديث خطوة هامة من سناب شات لدعم صناع المحتوى والمؤثرين على منصته. من خلال البرنامج الجديد والموحد، يُصبح كسب المال من سناب شات أكثر سهولة وفاعلية، مما يُشجع على الإبداع وإنتاج محتوى عالي الجودة.