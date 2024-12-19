أول تصريح من بوتين بشأن سوريا وبشار الأسد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا لم تُهزم في سوريا، بل حققت أهدافها هناك بنجاح. وأوضح أن موسكو قدمت مقترحات للحكومة السورية الجديدة بشأن استخدام القاعدتين العسكريتين الروسيتين لأغراض إنسانية.

وأشار بوتين إلى أنه يعتزم لقاء الرئيس السوري بشار الأسد قريبًا، لافتًا إلى أنه سيبحث معه عدة قضايا، من بينها مصير الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس.

وفي سياق آخر، قال بوتين إن القوات الروسية تقترب من تحقيق أهدافها الرئيسية في أوكرانيا، مؤكدًا أن القوات تسيطر يوميًا على مساحات جديدة من الأراضي. وأضاف:”الوضع يتغير بشكل جذري على طول خط المواجهة بالكامل، والتحركات مستمرة كل يوم”.

ووفقًا لمحللين عسكريين، تحقق روسيا تقدمًا في شرق أوكرانيا بوتيرة تُعد الأسرع منذ عام 2022.

أوضح بوتين:”مقاتلونا يسيطرون يوميًا على كيلومترات مربعة من الأراضي، رغم شدة القتال. ومع ذلك، يبقى التنبؤ بما سيحدث أمرًا صعبًا وغير مجدٍ، لكننا نقترب من تحقيق المهام الأساسية التي وضعناها في بداية العملية العسكرية الخاصة”.

وفيما يتعلق باستمرار وجود القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية، أكد بوتين أن هذه القوات ستُجبر على الانسحاب، لكنه لم يحدد جدولًا زمنيًا لذلك.