اتبعيها.. طريقة سهلة لتحضير حلاوة إزالة الشعر

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

إذا كنت قد جربت في السابق إزالة الشعر بالطريقة التقليدية باستخدام الشمع أو الماكينة وشعرت بالألم والإزعاج، فإن وصفة الحلاوة المنزلية ستكون الخيار الأمثل بالنسبة لك. فهذه الطريقة تتسم بالبساطة والفعالية وتكلفتها زهيدة بالمقارنة مع طرق إزالة الشعر الأخرى.

ستتمكن من إعداد هذه الحلاوة بنفسك في المنزل باستخدام مكونات طبيعية وصحية. علاوة على ذلك، فإن الحلاوة المنزلية تعتبر أفضل خيار لمن لديهم بشرة حساسة نظرًا لأنها لا تحتوي على أي مواد كيميائية قد تسبب تهيج أو تحسس للبشرة.

طريقة إعداد حلاوة ازالة الشعر المنزلية:

المكونات:

– 1 كوب سكر أبيض

– 1/4 كوب عصير ليمون

– 1/4 كوب ماء

الطريقة:

1. في قدر متوسط الحجم، قومي بخلط السكر والماء والعصير معًا حتى يتجانس المزيج.

2. ضعي القدر على نار متوسطة الحرارة واتركي المزيج يغلي، مع التحريك باستمرار حتى يصبح سميكًا ولزجًا.

3. استمري في الغليان لمدة 5-7 دقائق حتى يصبح المزيج مثل عجينة.

4. انزعي القدر من على النار واتركيه ليبرد قليلاً، لكن لا تدعيه يبرد تمامًا.

5. باستخدام ملعقة، ضعي كمية صغيرة من الحلاوة على أصابعك وافحصي قوامها. يجب أن تكون لزجة وقابلة للسحب دون أن تلتصق بأصابعك.

6. إذا كانت الحلاوة رقيقة جدًا، أعيدي القدر إلى النار واطهيها لمدة دقيقة إضافية.

7. عندما تصل إلى القوام المطلوب، صبي الحلاوة في وعاء مناسب وامنحيها الوقت الكافي لتبرد تمامًا.

طريقة استخدام الحلاوة المنزلية لإزالة الشعر:

1. نظفي منطقة الجسم المراد إزالة الشعر منها جيدًا وجففيها.

2. ضعي كمية مناسبة من الحلاوة على منطقة الشعر باستخدام الملعقة أو أصابعك.

3. افركي الحلاوة في عكس اتجاه نمو الشعر.

4. ضعي شريط قماش على الحلاوة واضغطي عليه جيدًا.

5. اسحبي الشريط بسرعة في اتجاه نمو الشعر.

6. كرري هذه الخطوات على باقي المناطق المطلوب إزالة الشعر منها.

7. بعد الانتهاء، امسحي بقايا الحلاوة بقطعة قماش مبللة بالماء الدافئ.

ملاحظات هامة:

– تحذر استخدام هذه الحلاوة على المناطق الحساسة مثل الوجه أو المناطق الحساسة.

– تجنبي استخدام هذه الحلاوة إذا كانت لديك بشرة حساسة أو أي إصابات جلدية.

– خزني الحلاوة المتبقية في وعاء محكم الإغلاق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى شهر.

هذه هي طريقة تحضير حلاوة ازالة الشعر المنزلية البسيطة والفعالة. إنها وصفة رائعة توفر لك إمكانية إزالة الشعر بكل سهولة وراحة في المنزل دون الحاجة إلى التكاليف الباهظة أو التعرض للآلام المصاحبة لطرق إزالة الشعر الأخرى. جربيها الآن وانعمي ببشرة ناعمة وخالية من الشعر!