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مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 300 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية في...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 04:33 مساءً - في إطار جهود التحالف الوطني للعمل التنموي، قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوزيع 300 بطانية على الأرامل والمطلقات والأسر الأولى بالرعاية في محافظة البحيرة، وذلك من خلال قاعدة بيانات المؤسسة.

وتمت عملية التوزيع بمقر المؤسسة في مدينة دمنهور، حيث شارك في التوزيع مجموعة من المتطوعين الذين حرصوا على تقديم الدعم اللازم للأسر.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة لتحقيق التكافل الاجتماعي وتحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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