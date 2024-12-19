نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض أفريقي لضم نجم الأهلي المحترف.. وهذا موقف اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية حديثة عن موقف نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي من التعاقد مع بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اهتمام كايزر تشيفز بضم بيرسي تاو

وفقًا لما ذكره موقع The South African، فإن هناك تقارير تربط اسم بيرسي تاو بإمكانية العودة إلى جنوب إفريقيا، سواء من خلال كايزر تشيفز أو ناديه السابق ماميلودي صنداونز. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن العرض المالي المتوقع من كايزر تشيفز سيكون أقل مما يحصل عليه اللاعب حاليًا في الأهلي، مما يجعل من غير المرجح أن يوافق تاو على هذا العرض.

العلاقة بين الأهلي وبيرسي تاو

التقرير أكد أن العلاقة بين بيرسي تاو والنادي الأهلي تسودها الروح الإيجابية، إلا أن قلة مشاركات اللاعب بشكل منتظم تمثل تحديًا للطرفين. هذا يأتي في ظل ارتفاع قيمة عقد اللاعب مع الأهلي، مما يزيد من التعقيدات بشأن استمراره في صفوف الفريق.

فتح باب الرحيل في يناير

وأشار التقرير إلى أن هناك انفتاحًا من الطرفين على فكرة رحيل بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ يسعى الأهلي لتوفير مكان في قائمته للاعب أجنبي جديد. ومع ذلك، فإن المفاوضات ما زالت في مراحلها الأولى، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن.