آثار ومتاحف رأس الخيمة تنظم فرجانا الأولية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - نظمت دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، بحضور ورعاية حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، عرضاً مسرحياً بعنوان «فرجانا الأولية»، ضمن الدورة الثالثة من «أيام رأس الخيمة التراثية»، التي تختتم فعالياتها مساء اليوم الاثنين، أمام «متحف رأس الخيمة الوطني».

وأكدت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، أهمية الحفاظ على الموروثات الشعبية والتراثية، مشيرة إلى أنها تمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والثقافة الغنية.

وأوضحت أن الفعاليات التراثية والحرفية، إلى جانب العروض المسرحية والحيّة للعادات والتقاليد المجتمعية، أدوات تعكس أصالة التاريخ العريق، وتبرز القيم الراسخة عبر الأجيال.

وأشارت إلى أن تعزيز الإرث الثقافي الغني للإمارة والدولة، يتطلب جهوداً مستدامة للحفاظ على هذا التراث الثمين ونقله إلى الأجيال القادمة، وقالت: «من خلال هذه الفعاليات، نربط ماضينا العريق بحاضرنا المتجدد، ونغرس في نفوس الشباب روح الفخر والانتماء، لنظل دائماً أوفياء لإرثنا الثقافي الذي يمثل ركيزة أساسية في نهضتنا المجتمعية والحضارية».

وتُعتبر «أيام رأس الخيمة التراثية» واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية التي تحتفي بالموروث الشعبي والتراث الغني لرأس الخيمة والدولة.

وتُقام الفعالية للسنة الثالثة على التوالي بتنظيم الدائرة؛ بهدف تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الأصالة والاعتزاز بالموروث الثقافي في نفوس أفراد المجتمع، وخاصة الأجيال الشابة. وتضمّنت الفعاليات تنظيم مجموعة من المعارض، منها «جوازات رأس الخيمة القديمة»، و«القوات المسلحة.. تاريخ ومهام»، بالتعاون مع وزارة الدفاع – المتحف العسكري، كما شملت الأنشطة والعروض استعراض التراث الإماراتي بتفاصيله، مثل الحرف اليدوية التقليدية كصناعة السدو والتلي، وعروض الفنون الشعبية