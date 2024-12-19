الطريقة الأفضل لطهو السبانخ والحصول على فوائدها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - مقدمة عن فوائد السبانخ الصحية

تمتاز السبانخ بقيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية المتعددة، حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل فيتامين C، وفيتامين K، والحديد، والكالسيوم. تعتبر السبانخ خيارًا ممتازًا لمن يرغب في تعزيز صحة الجسم وتقوية جهاز المناعة.

أفضل طرق طهي السبانخ للحفاظ على قيمتها الغذائية

ليس من السهل دائمًا تحقيق التوازن بين طهو السبانخ بشكل يضمن طراوتها وسهولة أكلها وبين الحفاظ على فوائدها الغذائية. فيما يلي أفضل الطرق لطهو السبانخ بطريقة صحيحة:

البخار

تعد طريقة طهو السبانخ بالبخار من أفضل الطرق للحفاظ على القيمة الغذائية للخضار، حيث تحد من فقدان الفيتامينات والمعادن:

اغسل السبانخ جيدًا للتخلص من الأتربة والشوائب.

استخدم قدرًا بخاريًا وضع السبانخ في الجزء العلوي من القدر.

اتركها لمدة 2-3 دقائق فقط حتى تذبل الأوراق قليلاً.

القلي الخفيف

إذا كنت تفضل طهو السبانخ بطريقة تضيف لها نكهة إضافية، يمكنك تجربة القلي الخفيف:

قم بتسخين ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في مقلاة.

أضف فصًا من الثوم المهروس لنكهة مميزة.

اضف السبانخ وقلّبها برفق لمدة لا تزيد عن 3 دقائق.

الإضافات والنكهات

لإضافة نكهة وفائدة أكثر يمكنك إضافة الليمون لإضفاء طعم حامض يُعزز من امتصاص الحديد:

أضف القليل من عصير الليمون بعد طهو السبانخ.

رش القليل من الملح والفلفل حسب الذوق.

تناول السبانخ بانتظام

تناول السبانخ بانتظام كجزء من نظام غذائي متوازن يمكن أن يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتعزيز الصحة العامة. سواء كنت ترغب في طهوها بالبخار أو القلي الخفيف، فإن السبانخ تقدم خيارًا صحيًا ولذيذًا لتجربة تناول الخضار.