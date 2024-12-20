عاصم الجزار: جاري الانتهاء من الأعمال التحضيرية للتوافق حول أعضاء الهيئة التأسيسية والرؤى والأهداف لحزب سياسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:31 صباحاً - أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، أنه على مدار أسبوعين تم عقد سلسلة من اللقاءات تحت عنوان "نلتقي.. نتحاور .. نتشارك .. من أجل مصر" مع عدد من رموز النخب السياسية والوطنية والعلمية والاقتصادية، وأيضا رموز القبائل وكبار العائلات المصرية، وأخر مع الكوادر السياسية الشبابية الوطنية، وكذلك رموز الفن والثقافة والإعلام، بهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار والتوافق حول أولويات العمل الوطني والمصالح الأساسية والعليا للشعب المصري.

وأضاف الجزار أنه جاري حاليا الانتهاء من الأعمال التحضيرية للتوافق حول أعضاء الهيئة التأسيسية وإعداد الرؤى والأهداف لحزب سياسي، يهدف إلى إثراء الحياة الحزبية بمنظور جديد وأكثر فاعلية قوامه التنوع في الأفكار والتوجهات، وهو الأساس الذي تقوم عليه الجمهورية الجديدة.

كما أكد الدكتور عاصم الجزار أن الحزب الجديد يسعى لإيجاد أرضية مشتركة تجمع كل التوجهات والأطياف لمواجهة التحديات الراهنة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، وسيكون بيتا للخبرة من خلال ضمه لمجموعة متميزة من الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات والقضايا، كما أن الحزب يسعى للإنخراط في المجتمع والوصول لكل مصري في مختلف المحافظات، حتى يتسنى له التعبير عن أراء وطموحات ومتطلبات كل مواطن على أرض مصر .

وأوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق أن الحزب الجديد يؤسس رؤيته على نهج متوازن يحتفظ فيه بمسافة واحدة بين الموالاة والمعارضة، وأن يكون صوت العقل والحكمة الذي يحقق المصلحة العليا للوطن، وكذلك الاستناد على نهج يقوم على "واقعية الطرح والصدق في الوعود"، مشيرا الى أن حالة الرضا الشعبي عن الحياة السياسية وخصوصا الحزبية بمصر ليست كما يجب أن تكون، وتحتاج إلى جهد سياسي كبير حتى تحقق طموحات ومصالح المواطنين وزيادة المشاركة الفاعلة، وهو ما يسعى الحزب الجديد لتحقيقه تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور التي جاء بها أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية.