وزير الصحة يكشف إنجازات الوزارة على المستوى الدولي.. فماذا قال؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 11:29 مساءً - قال الدكتور "خالد عبد الغفار" ،"نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان" ، أن هناك إنجازات لوزارة الصحة والسكان على المستوى الدولي .

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها اليوم ، هذه الإنجازات التي أوضحها وزير الصحة والسكان وتتلخص فيما يلي :-

* الحصول على جائزة الأمم المتحدة للوقاية من الأمراض غير السارية عام 2024 .

* تسجيل 5 أرقام قياسية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية في مجال الكشف والتوعية بالأورام السرطانية .

* حصول مصر على شهادة من منطقة الصحة العالمية بخلوها من مرض الملاريا وفيروس سي .

*تحقيق مصر السيطرة على الالتهاب الكبدي "B " عند الأطفال أقل من 15 سنة وفقا لإشهاد لجنة التحقيق الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية " RVC " .



