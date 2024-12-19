أخبار مصرية

وزير الصحة يكشف إنجازات الوزارة على المستوى الدولي.. فماذا قال؟

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 11:29 مساءً - قال الدكتور "خالد عبد الغفار" ،"نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان" ، أن هناك إنجازات لوزارة الصحة والسكان على المستوى الدولي .

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها اليوم ، هذه الإنجازات التي أوضحها وزير الصحة والسكان وتتلخص فيما يلي :-

* الحصول على جائزة الأمم المتحدة للوقاية من الأمراض غير السارية عام 2024 .

تسجيل 5 أرقام قياسية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية في مجال الكشف والتوعية بالأورام السرطانية .

حصول مصر على شهادة من منطقة الصحة العالمية بخلوها من مرض الملاريا وفيروس سي .

*تحقيق مصر السيطرة على الالتهاب الكبدي "B " عند الأطفال أقل من 15 سنة وفقا لإشهاد لجنة التحقيق الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية " RVC " .     


 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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