العالم اليوم - إحباط هجوم على قنصلية إسرائيل في نيويورك

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:21 صباحاً - أعلنت الشرطة الأميركية، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، إحباط محاولة هجوم على القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، بحسب ما أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، أوفير أكونيس، الجمعة.

وجاء في بيان القنصلية: "دولة إسرائيل تقدر بشدة التعامل الفوري والتعاون الذي قامت به أجهزة الأمن الأميركية في شأن إحباط محاولة الهجوم على قنصليتنا اليوم".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المشتبه به المحتجز كان من مؤيدي المنظمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم داعش.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشتبه به عاش في فيرجينيا وتم اعتقاله من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

هذه التطورات تأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، مما يثير مخاوف من تداعيات أمنية أوسع نطاقاً.