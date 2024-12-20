قرة إنرجي وسولاريز مصر توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروعات طاقة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:13 صباحاً - محمد أحمد .. وقعت شركة قرة إنرجي، المتخصصة في مجالات كفاءة الطاقة والتشييد، اتفاقية تعاون مع شركة سولاريز مصر، المتخصصة في إنتاج الطاقة الشمسية، لتنفيذ مجموعة من المشروعات المشتركة في مجال الطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 100 ميجاوات.

وتستهدف المشروعات، قطاعي السياحي والصناعة خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تستهدف التصدير لأوروبا كصناعات الأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء.

كما شهد حفل توقيع الاتفاقية توقيع عقد لتنفيذ وتشغيل وصيانة أول مشروع مشترك بقدرة 4.8 ميجاوات على مرحلتين في منطقة سهل حشيش لخدمة مجمع فنادق هناك، حيث ستخصص المرحلة الأولى للاستهلاك المباشر للطاقة، بينما يتم تخصيص طاقة المرحلة الثانية لتشغيل محطة تحلية مياه البحر.

من جانبه قال المهندس أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة قرة إنرجي، أن الشركة تسعى من خلال استثماراتها في الطاقة الشمسية إلى دعم استراتيجية الدولة في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تركز على التوسع السريع في إدخال الطاقة الشمسية إلى الشبكة القومية، إضافة إلى تعزيز قدرتها على تقديم نموذج عمل مبتكر يعتمد على فكرة “B2B”.

فيما أوضح، المهندس ياسين عبد الغفار، مؤسس ومدير شركة سولاريز مصر، بأن التعاون مع قرة إنرجي يمثل بداية لمرحلة جديدة في تطوير مشروعات الطاقة الشمسية في مصر، مع التركيز على تقديم حلول مبتكرة ومنافسة تسهم في التحول نحو الطاقة المتجددة وتخفيف العبء عن الشبكة الوطنية.

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وأكد المهندس محمد مدحت، المدير التنفيذي لوحدة أعمال الطاقة الخضراء المستدامة في قرة إنرجي،

علي أن التوجه نحو الطاقة الشمسية يتماشى مع استراتيجية الشركة في توسيع خدماتها في مجالات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تلبية المعايير البيئية العالمية، وخاصة التشريعات الأوروبية التي ستؤثر على الصناعات المصرية الموجهة للتصدير.

يأتي هذا التعاون في إطار الجهود الوطنية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مصر، ودعم أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها بحلول عام 2030.