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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين: الاقتصاد الروسي مستقر رغم مخاوف التضخم من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2024 10:13 مساءً - العربية نت _ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن الاقتصاد الروسي مستقر، على الرغم من بعض العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وأضاف بوتين في مؤتمر صحافي سنوي أن الاقتصاد قد ينمو بنسبة 4% هذا العام، إلا أن التضخم يبعث بإشارات مثيرة للقلق.
وذكرت هيئة الإحصاء الروسية (روستات) الشهر الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 3.1% في الربع الثالث من عام 2024 انخفاضا من زيادة على أساس سنوي بلغت 4.1% في الربع الثاني و5.4% في الربع الأول وفقا لـ””.
وقدرت وزارة الاقتصاد من قبل أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2.9% في الربع الثالث، بينما توقع البنك المركزي المصري نموا بنسبة 3.2%.
وتتوقع الحكومة الروسية نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بأكمله 3.9% بزيادة عن نمو حققته بنسبة 3.6% في عام 2023 بفضل ضخ أموال ضخمة في الموازنة وزيادة الإنتاج الصناعي العسكري مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
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