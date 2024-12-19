حافظ على نظرك صافياً في فصل الشتاء: دليل شامل للعناية بالعين

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

مع قدوم فصل الشتاء، تتغير الظروف المناخية بشكل كبير، مما يؤثر على صحتنا بشكل عام، ولا سيما على صحة عيوننا. فالهواء الجاف، والتدفئة المركزية، والتقلبات في درجات الحرارة، كلها عوامل تساهم في جفاف العين والتهاباتها. لذلك، من الضروري اتباع روتين خاص للعناية بالعين خلال هذه الفترة.

أبرز مشاكل العين في الشتاء:

جفاف العين: هو أكثر المشاكل شيوعاً في فصل الشتاء، ويحدث بسبب انخفاض رطوبة الهواء.

التهاب الملتحمة: يمكن أن ينتج عن العدوى الفيروسية أو البكتيرية، وغالبًا ما يرتبط بنزلات البرد والأنفلونزا.

حساسية العين: قد تزيد حساسية العين تجاه مسببات الحساسية مثل الغبار وعث الغبار خلال فصل الشتاء.

نصائح للحفاظ على صحة عينيك في الشتاء:

ترطيب العينين:

استخدم قطرات ترطيب العين بشكل منتظم.

ضع كمادات دافئة على العينين لتخفيف الجفاف.

استخدم جهاز مرطب للهواء في المنزل.

الحفاظ على النظافة:

اغسل يديك بانتظام لتجنب انتقال العدوى إلى العينين.

نظف العدسات اللاصقة بشكل منتظم.

تجنب لمس العينين بأصابع متسخة.

الحماية من الهواء الجاف:

ارتداء نظارات شمسية لحماية العينين من الرياح والغبار.

تجنب التعرض المباشر للهواء الساخن من المدفأة أو المكيف.

تغذية العين:

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين A وفيتامين C وأوميجا 3، مثل الجزر والسبانخ والأسماك.

الراحة للعين:

خذ قسطًا كافياً من النوم.

قلل من وقت النظر إلى الشاشات.

اتبع قاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.

الوقاية من التهاب الملتحمة:

النظافة الشخصية: اغسل يديك بانتظام وتجنب لمس عينيك.

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية: مثل المناشف وقطرات العين.

عزل نفسك: إذا كنت مصاباً بالتهاب الملتحمة، فحاول عزل نفسك عن الآخرين لتجنب انتشار العدوى.

الوقاية من حساسية العين:

تنظيف المنزل بانتظام: للتخلص من الغبار وعث الغبار.

استخدام أغطية سرير مضادة للحساسية.

استخدام مرطب هواء لزيادة الرطوبة في المنزل.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمرت أعراضك أو تفاقمت، فاستشر طبيب العيون لتشخيص وعلاج حالتك.

هذا وبمتابعة هذه النصائح البسيطة، يمكنك الحفاظ على صحة عينيك خلال فصل الشتاء وتجنب العديد من المشاكل التي قد تواجهها. تذكر أن العناية بالعين هي استثمار طويل الأمد لصحتك وراحتك.