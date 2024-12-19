العالم اليوم - الحوثي: نحن في حالة حرب ومواجهة مفتوحة مع إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 08:21 مساءً - قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، الخميس، إن جماعته "في حالة حرب ومواجهة مفتوحة مع إسرائيل".

وذكر الحوثي، في كلمة له، أن "الوضع غير آمن لشركات الطيران في مطار بن غوريون، وعليها ألا تعود للطيران".

وأضاف: "تم إطلاق الصاروخ الفرط صوتي باتجاه وزارة الدفاع في تل أبيب تزامنا مع الغارات الإسرائيلية على اليمن".

وتابع: "القصف الإسرائيلي لن يثنينا على مناصرة غزة".

كما أفاد بمقتل تسعة مدنيين في الهجمات الإسرائيلية على اليمن الخميس.

ويأتي هذا الحديث بعدما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، الحوثيين من أن من يمس إسرائيل "سيدفع ثمنا باهظا للغاية"، بعدما شنت بلاده أبيب غارات جوية على "أهداف عسكرية" تابعة للجماعة في اليمن.

وقال نتنياهو في بيان: "بعد حركة حماس وحزب الله ونظام الأسد في سوريا، أصبح الحوثيون تقريبا الذراع الأخير المتبقي لمحور الشر الإيراني".

وأضاف "يتعلم الحوثيون وسيتعلمون بالطريقة الصعبة أن من يمس إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا للغاية".