العالم اليوم - الذهب يبدد مكاسبه بعد تعزيز بيانات أميركية لموقف الفيدرالي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 08:21 مساءً - استقرت أسعار الذهب إلى حد ما، الخميس، لتمحو مكاسبها السابقة بعد أن عززت بيانات أميركية توقعات السوق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيتبع نهجا حذرا في تيسير السياسة النقدية العام المقبل.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 11:49 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2589.43 دولار للأونصة، لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب تراجعت 1.9 بالمئة إلى 2603.60 دولار.

وأظهرت بيانات في وقت سابق أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة أيضا أكثر من المتوقع.

وانخفض الذهب أكثر من اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى في شهر في وقت سابق من الجلسة بعد أن تلميح البنك المركزي الأميركي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة بسبب استمرار ارتفاع التضخم.

وجذب الانخفاض المستثمرين للشراء، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 1.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وتهدد مساعي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قبل تنصيبه للتأثير على الكونغرس بتعقيد الجهود الرامية إلى تجنب إغلاق الحكومة، مما قد يؤدي إلى تعطيل الخدمات مثل السفر وخدمات إنفاذ القانون قبل موسم العطلات.

وتترقب الأسواق صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية غدا الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على المزيد من الإشارات على آفاق الاقتصاد الأميركي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.9 بالمئة إلى 28.80 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 921.45 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 905.10 دولار.