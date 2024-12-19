الرئيس السيسى يعلن انتهاء أعمال قمة مجموعة الثماني النامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 05:32 مساءً - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتهاء أعمال قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي احتضنها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتسلمت مصر رئاسة النسخة الـ 11 لقمة مجموعة الثماني النامية، من بنجلاديش رئيس النسخة السابقة من القمة.

ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان.

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في عام 1997 في تركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وتتكون من تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.