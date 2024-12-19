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أحمد جودة - القاهرة - يعود الفنلندي فالتيري بوتاس إلى فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، لكنه سيكون هذه المرة سائقا احتياطيا للفريق، وذلك عقب رحيله عن كيك ساوبر.

بوتاس يعود إلى مرسيدس كسائق احتياطي

وتواجد بوتاس برفقة البريطاني لويس هاميلتون في قيادة سيارة مرسيدس ما بين عامي 2017 و2021، حيث فاز معه بجميع سباقاته العشرة التي توج بها على مدار مسيرته مع اللعبة، كما تواجد في مركز الانطلاق الأول خلال 20 سباقا، واحتل أحد المراكز الثلاثة الأولى في 58 سباقا.

وساهم بوتاس "35 عامًا" في تتويج مرسيدس ببطولة العالم في فئة الصانعين، في جميع الأعوام الخمسة التي قضاها معه، وكان وصيفا خلف هاميلتون في الترتيب العام لفئة السائقين عامي 2019 و2020، وأمضى المواسم الثلاثة الأخيرة في فريق ساوبر، الذي أطلق عليه اسم ألفا روميو عامي 2022 و2023، لكنه لم يحقق نفس النجاح معه.

ويتواجد بوتاس كسائق احتياطي في مرسيدس خلفا للألماني ميك شوماخر، الذي انتقل للتنافس مع فريق ألباين ببطولة العالم لسباقات التحمل.

ويخوض مرسيدس الموسم القادم تحت قيادة سائقيه الدائمين البريطاني جورج راسل، والإيطالي الصاعد أندريا كيمي أنتونيلي، الذي سيحل محل هاميلتون بعد انتقاله إلى فيراري.

وقال بوتاس في بيان للفريق اليوم الخميس: "أنا سعيد بالإجابة أخيرًا على السؤال الذي طرحته خلال الشهر الماضي. العودة إلى المنزل لعائلة مرسيدس كسائق ثالث لعام 2025 هي الخطوة التالية ولا يمكنني أن أكون أكثر سعادة".

وأضاف "رغم التحديات التي واجهتها في السنوات القليلة الماضية، فأنا أعلم أنني ما زلت أملك الكثير لأقدمه لفورمولا-1".

من جانبه، صرح توتو فولف، مدير الفريق "إن تأثير فالتيري ومساهمته خلال السنوات الخمس التي قضاها معنا كسائق سباق كان هائلًا".

وأكد "كانت ملاحظاته الفنية ومدخلاته مهمة في مساعدتنا على تحقيق هذه النجاحات ودفع الفريق للأمام. ليس هذا فحسب، بل كان أيضا زميلا وعضوا رائعا في الفريق. لقد جعله حسه الفكاهي وطبيعته اللطيفة مفضلًا لدى الجميع.