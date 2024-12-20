تأجيل عرض فيلم "روكي الغلابة" لـ صيف 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -

قرر المنتج أحمد السبكي تأجيل عرض فيلم روكي الغلابة لدنيا سمير غانم والذي كان من المقرر طرحه في مطلع العام القادم إلى صيف 2025 ودون ذكر أسباب واضحة للأمر.

أبطال الفيلم وضيوف الشرف

الفيلم من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، ومحمد ثروت،كما يعتمد العمل على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد سعد حاليًا، ويجري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم وضيوفه بشكل رسمي، الفيلم من تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

وفي سياق آخر كان آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما كان فيلم "تسليم أهالي"، الذي شاركت فيه إلى جانب هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، وأحمد فتحي. الفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

أعمال درامية سابقة

في الدراما التليفزيونية، كان آخر أعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل "جت سليمة"، الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق. يشاركها في البطولة كل من هالة فاخر، خالد الصاوي، سلوى خطاب، مايان السيد، محمد سلام، وسيد رجب. المسلسل من إخراج إسلام خيري.

ويذكر أن ينتظر المنتج أحمد السبكي عرض فيلمه "بضع ساعات في يوم ما"، يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من أبرز النجوم وهم: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، ويعد فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي.

تفاصيل فيلم بضع ساعات في يوم ما:

كما يشهد فيلم “بضع ساعات في يوم ما” سلسلة من القصص الرومانسية التي تضفي عليه طابعًا مميزًا، أبرزها قصة حب تجمع بين هشام ماجد وهنا الزاهد، وأخرى تربط بين أحمد السعدني ومي عمر، إلى جانب قصة رومانسية مميزة بين أسماء جلال ومحمد الشرنوبي.

و تدور هذه العلاقات وسط أجواء هادئة وجذابة، ليعيد الفيلم التأكيد على أهمية الأعمال الرومانسية واحتفاظها بمكانة خاصة على الساحة الفنية، خاصة مع الانتشار الملحوظ لهذا النوع من الأفلام خلال الفترة الأخيرة.