العالم اليوم - الخليجيون يترقبون انطلاق "خليجي 26" في الكويت

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - يترقب الخليجيون انطلاق بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26"، السبت، بدولة الكويت في نسخة قوية لتقارب المستويات الفنية بين المنتخبات المشاركة.

ويتنافس على البطولة التي تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 حتى يوم 3 يناير 2025، 8 منتخبات، حيث يتواجد في المجموعة الأولى كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات، فيما يلعب في المجموعة الثانية منتخبات السعودية والعراق واليمن والبحرين.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعتين للدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية.

والعمل مستمر خلال الأيام الماضية من اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس الخليج لتكون نسخة ناجحة وقوية ومنظمة بهدف تحقيق أفضل جاهزية للمنشآت الرياضية والفنادق مع تجربة جماهيرية مثالية خلال أيام المسابقة.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن توزيع الملاعب، التي سوف تستضيف تدريبات المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، حيث تم تحديد 8 ملاعب لاستضافة التدريبات اليومية للمنتخبات.

وستكون تدريبات منتخب الكويت على استاد ثامر بنادي السالمية، ومنتخب قطر على استاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة، ومنتخب الإمارات على استاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك، ومنتخب عُمان على ملعب مبارك العصيمي بنادي خيطان.

أما تدريبات منتخب السعودية فستكون على استاد صباح السالم بالنادي العربي في منطقة المنصورية، ومنتخب العراق على استاد نادي الكويت، ومنتخب البحرين على استاد محمد الحمد بنادي القادسية، ومنتخب اليمن على ملعب نادي الشباب بالأحمدي.

وخصصت اللجنة المنظمة ملعب نادي الساحل لتدريبات حكام البطولة، بإشراف اتحاد كأس الخليج العربي ولجنة الحكام.

حفل الافتتاح

وتنطلق خليجي 26 مع حفل افتتاح رسمي في استاد جابر الأحمد الدولي الذي يتسع إلى 60 ألف متفرج، تليها المباراة الأولى بين صاحب الأرض والجمهور منتخب الكويت أمام منتخب عمان.

أما عن تميمة البطولة فهي عبارة عن جمل لا ينسى تاريخيا بالنسبة إلى أهل الكويت، أطلق عليها اسم (هايدو)، وهو عبارة كويتية تردد صداها قبل التأهل إلى كأس العالم بإسبانيا عام 1982 بل أصبحت (تريند) خليجي يتغنى به كل أهل المنطقة وأهل الكويت المغرمين في حب كرة القدم بشكل لا يوصف.