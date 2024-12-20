القاهرة - محمد ابراهيم - تكريم "إيناس عزالدين" عن نوراه في أفراح إبليس الجزء الثاني بمهرجان Social Media Festival

قررت إدارة مهرجان Social Media Festival برئاسة الأستاذ بسام عبدالنبي تكريم النجمة "إيناس عزالدين" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري بأحد فنادق بالأسكندرية.

ويأتي تكريم النجمة "إيناس عزالدين" وذلك عن دورها في مسلسل أفراح إبليس الجزء الثاني والذي تم عرضه خلال موسم رمضان الماضي وبناءا على إستفتاء الجمهور الذي إختارها "من أكثر الشخصيات التي لها تأثير على السوشيال ميديا " في المجتمع المصري والعربي.

آخر أعمال أيناس عز الدين:

يذكر أن آخر أعمال "إيناس عزالدين" مسلسل أفراح إبليس الجزء الثاني بطولة جمال سليمان، صابرين ومن إخراج أحمد خالد أمين.

وتنتظر إيناس عزالدين عرض الجزء الثالث من مسلسل أفراح إبليس والذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل على شاشة Mbc مصر بطولة جمال سليمان، صابرين ومن إخراج أحمد خالد أمين.

من ناحية أخرى تبدأ إيناس عزالدين الإستعدادات النهائية للبدء في تصوير مسلسل " توحه" يعد شهر رمضان المقبل ومن المنتظر تغيير إسم المسلسل وهو من إخراج محمد النقلي

حيث تجسد دورا مميزا في إطار أحداث تدور في حي شعبي، بالإضافة إلى مسلسل آخر يحمل اسم "ديفيليه" وتدور أحداثه في 10 حلقات، بطولة وفاء عامر، محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمي، عابد عناني، أشرف طلبة، عمر محمد فوزي، أحمد كشك، وهو قصة أحمد عيسى، من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، إخراج معتز حسام، كما اعتذرت مؤخرا عن مسلسل تدور أحداثه في 15 حلقة نظرا لإرتباطها بعدة أعمال فنية في دولة قطر.

عن مهرجان Social Media Festival

مهرجان Social Media Festival يعتمد في دورته الأولى على السوشيال ميديا الخاصة بالفنانين والشخصيات العامة وتأثيرهم في المجتمع المصري.

يكرم مهرجان Social Media Festival كوكبة من النجوم وهم "بشرى، تامر عبدالمنعم، نهال عنبر، طارق النهري، عمرو رمزي، تامر فرج، عبير منير، ياسر الزنكلوني، إيناس عزالدين، زينة منصور، جلال الزكي".