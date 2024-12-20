الدوري الألماني (15): بايرن ميونيخ يلاقي لايبزيج

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستضيف فريق بايرن ميونيخ ضيفه لايبزيج، اليوم الجمعة، ابتداء من الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم.

يتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 33 نقطة (10 فوز، 3 تعادلات، و1 خسارة)، فيما يتواجد فريق لايبزيج في المركز الرابع بـ 27 نقطة (8 انتصارات، 3 تعادلات، 3 خسارات).