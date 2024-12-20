هاني محروس يكشف كواليس "ياريت ما أهلينا ربونا" وعوامل نجاحها

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف المنتج والموسيقي هاني محروس في منشور عبر حسابه على فيسبوك عن كواليس أغنية "ياريت ما أهلينا ربونا"، التي حظيت بتفاعل واسع وأصبحت من أبرز الترندات في الساحة الفنية. محروس عبر عن سعادته الكبيرة بنجاح الأغنية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح ما هو إلا نتيجة للتوفيق الإلهي وجهود جميع فريق العمل المبدع.

وأوضح محروس أنه منذ بداية العام 2024، كان في ذهنه فكرة أن الأغنية ستكون من نصيب النجم حمادة هلال، الذي يعتبره صديقًا عزيزًا منذ أكثر من 20 عامًا.

وقال محروس: "أنا سعيد جدًا بأنني اخترت أن تكون الأغنية لحمادة هلال منذ شهر 3، وأثناء الاستماع إليها مع صديقي الملحن الموهوب محمد قماح، بدأت أفكر في من هو الفنان الذي يمكن أن يؤديها بشكل مناسب، حتى وفقني الله بأن تكون لحمادة هلال".

وأضاف محروس أنه على الرغم من التحديات التي واجهته في اختيار الفنان الأنسب، فإن الإلهام من الله كان له الدور الأكبر في جعل حمادة هلال هو الاختيار الأمثل. وأكد محروس أن الأغنية لاقت قبولًا واسعًا من الجمهور، وهو ما يعكس القيمة الفنية التي تحتويها.

وتوجه محروس بشكر خاص لعدد من الأشخاص الذين كانوا جزءًا من نجاح الأغنية، قائلًا: "أولًا: شكرًا لله على توفيقه، وثانيًا: شكرًا لحمادة هلال على اقتناعه بالمحتوى المميز، ثالثًا: شكرًا للأستاذ بهاء، لأنه دائمًا ما يفكر في التجديد والقيمة في كتاباته المستمرة. رابعًا: شكرًا لأخي وحبيبي الملحن محمد قماح على فنك الراقي، خامسًا: شكرًا للموزع الموسيقي عمرو الخضري على تعبك وفنك المميز، سادسًا: شكرًا للمصور المحترف شريف قمر على التصوير الرائع."

وفي ختام منشوره، أشار هاني محروس إلى أن أهم ما يميز نجاح هذه الأغنية هو "رزق الله وولادي وشركاء نجاحي دائمًا"، مشيدًا بجهود فريق العمل في شركته. وحرص على الإشارة إلى أن النجاح ليس إلا نتيجة للإيمان والعمل الجماعي والتوفيق الإلهي.

أغنية "ياريت ما أهلينا ربونا" أصبحت أحد أبرز الأعمال الموسيقية في الفترة الأخيرة، مما يساهم في تعزيز مكانة هاني محروس كمنتج موسيقي مبدع وصاحب رؤية فنية متجددة والاغنية من إنتاج: NJ Music Production.