انت الأن تتابع خبر السعودية تعلن المشاركة في كأس كونكاكاف الذهبية نسختي 2025 و 2027 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، عن مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس كونكاكاف الذهبية خلال نسختي 2025 و 2027.

وقال بيان الاتحاد السعودي : "يشارك المنتخب الوطني الأول في نسختي 2025 و2027 من بطولة كأس كونكاكاف الذهبية، وذلك انطلاقًا من النسخة القادمة التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبلين.

وأضاف: "وانضم المنتخب السعودي إلى 8 منتخبات تأهلت رسميًا إلى منافسات الكأس الذهبية 2025 وهي منتخبات كندا وكوراساو وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وهايتي والمكسيك وبنما والولايات المتحدة، فيما سيتحدد المتأهلين السبعة الآخرين بعد التصفيات المقرر إقامتها مارس المقبل، بينما تقام قرعة البطولة يوم 10 أبريل 2025".

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2025 على 14 ملعبًا في 11 مدينة أمريكية وكندية بينها 5 من ملاعب كأس العالم 2026.