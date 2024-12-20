الدوري التونسي (12): الملعب التونسي يواجه الأولمبي الباجي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الجمعة، أربع مباريات في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري التونسي بكرة القدم، فيلتقي الملعب التونسي مع الأولمبي الباجي الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب البنزرتي مع قوافل قفصة، ومستقبل قابس مع اتحاد بن قردان، ومستقبل سليمان مع الاتحاد المنستيري.

وتستكمل مباريات هذه الجولة يوم الأحد القادم، حيث يلعب النجم الساحلي مع شبيبة العمران، ونجم المتلوي مع الصفاقسي، واتحاد تطاوين مع الترجي الجرجيسي، والترجي مع الإفريقي.

ويتصدر الإفريقي ترتيب فرق الدوري التونسي بـ 24 نقطة، يليه الاتحاد المنستيري بـ 23 نقطة، الترجي الجرجيسي بـ 23 نقطة، الملعب التونسي بـ 21 نقطة، والترجي بـ 19 نقطة.