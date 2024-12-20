«مش هتصدق إزاي هيحسن صحتك»... مشروب ورق اللورا مع القرفة فوائد صحية مذهلة | ازاي كانت غايبة عننا

انت الأن تتابع خبر مش هتصدق إزاي هيحسن صحتك»... مشروب ورق اللورا مع القرفة فوائد صحية مذهلة | ازاي كانت غايبة عنناوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعد ورق اللورا من الأعشاب الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز صحة الجسم، ويكتسب المزيد من الفوائد الصحية عند دمجه مع القرفة فما الذي يحدث عندما يجتمع هذان العنصران في مشروب واحد؟

تؤكد الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، أن القرفة تعد من أفضل المكونات التي يمكن إضافتها إلى مشروب ورق اللورا، لما لها من تأثيرات صحية مدهشة، مشيرة إلى تعدد الفوائد التي يمكن أن يجنيها الجسم من هذا المزيج.

وأوضحت مروة أن هذا المشروب يساهم في تقوية الجهاز المناعي بفضل احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساهم في تعزيز قدرة الجسم على مقاومة البكتيريا والفيروسات.

وتابعت أن مشروب ورق اللورا مع القرفة يُظهر خصائص علاجية مهمة في تحسين الهضم، حيث يساعد في تقليل انتفاخ البطن ودعم حركة الأمعاء، مما يعزز عملية الهضم ويقلل من تكوّن الغازات.

كما أكدت أن تناول هذا المشروب يساعد على تحقيق توازن مستويات السكر في الدم، مما يحسن أيضًا حساسية الجسم للإنسولين.

وفيما يتعلق بصحة الجهاز التنفسي، قالت الدكتورة مروة إن مشروب ورق اللورا مع القرفة يساعد على تسريع الشفاء من نزلات البرد والإنفلونزا بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، مما يسهم في تخفيف الاحتقان وتهدئة السعال.

وأضافت أن لهذا المشروب قدرة على تخفيف آلام المفاصل والعضلات، حيث تعمل خصائصه المضادة للالتهابات على تقليل الألم بشكل طبيعي، مما قد يغني عن استخدام الأدوية المسكنة.

وأشار إلى أن مشروب ورق اللورا مع القرفة يعد حليفًا قويًا لصحة القلب، حيث يساعد في تنشيط الدورة الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول الضار.

وتطرقّت الدكتورة مروة إلى فائدة أخرى لهذا المشروب، وهي دوره في تعزيز عملية فقدان الوزن، شريطة تناوله ضمن نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، حيث يساعد على كبح الشهية وزيادة معدل حرق الدهون.

وفي ختام حديثها، أكدت أن مشروب ورق اللورا مع القرفة يساهم في تحسين المزاج، وتخفيف التوتر، وتهدئة الأعصاب ولتحضير هذا المشروب، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. ضع ورقتين إلى ثلاث من ورق اللورا في كوب.

2. أضف أعواد أو مسحوق القرفة.

3. صب الماء الساخن فوق المكونات واتركها لتستقر قليلاً.

4. يمكن تحليته بملعقة صغيرة من عسل النحل، ليكون مشروبًا لذيذًا وفعّالًا.