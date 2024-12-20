صبغة طبيعية للشعر باللون الأحمر لون ثابت بدون كيماويات والنتيجة تحفة هتبهرك

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رياض - احمد صلاح - صبغة طبيعية للشعر باللون الأحمر، يعتبر اللون الاحمر من ألوان الموضة والتي أصبحت السيدات والفتيات يبحثون عنها على مواقع البحث الإلكترونية، تستخدم بعض السيدات الصبغة لتغطية الشعر الأبيض والبعض الآخر يستخدمها للتغير، تعتبر صبغة الشعر الطبيعية من الأمور التي تشغل بآل الكثير من الفتيات، حيث تعمل صبغات الشعر على تحسين المظهر وتشعرك بالحرية والثقة والتغير، نتيجة لذلك تذهبين البعص إلي صالونات التجميل ودفع المبالغ الباهظة لتلوين الشعر، وهذا ما جعلن النساء يبحثون عن أفضل الطرق الطبيعية للصبغات، وطريقة تطبيقها على شعرهن وسوف نتحدث في هذا المقال عن كيفية صبغة الشعر باللون الأحمر.

صبغة طبيعية للشعر

نتيجة لاستخدام الكثيرين للصبغات الكيميائية التي تعمل على تدهور وتقصيف الشعر وكذلك تتسبب في سقوط الشعر، لجأ الكثير إلي طرق طبيعية لصبغ الشعر وهذه هي طريقة متميزة لتلوين الشعر باللون الاحمر.

مكونات صبغة الشعر

2 ملعقة كبيرة من القرمز المطحون باللون الأحمر.

½ كوب ماء دافئ.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

1 ملعقة كبيرة زيت شعر.

ملعقتان بودرة سحب اللون.

4 ملاعق أكسجين بنسبة 40٪.

قفازات لليد واقية.

وعاء زجاجي.

فازلين لعزل الصبغة عن البشرة.

طريقة صبغة الشعر باللون الأحمر