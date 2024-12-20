انت الأن تتابع خبر زيت الليمون العطري: 7 طرق سحرية للاستفادة منه، من تحسين النوم إلى التنقية والاسترخاء والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زيت الليمون العطري يعود نبات الليمون العطري إلى موطنه الأصلي في الهند، وعلى الرغم من اسمه، فإنه لا ينتمي لعائلة الحمضيات. إنه زيت مميز ومنعش ومريح، ويُستخلص بطريقة قوية وفعالة للعديد من أغراض التجميل.