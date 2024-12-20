انت الأن تتابع خبر «جوزك هيدوب فيكي من جمالك» ... وصفة الفنانة "فريدة سيف النصر" للعناية بالشعر .. وصفة جبارة لتنعيم الشعر من أول استخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جميع السيدات يحلمن بامتلاك شعر صحي قوي ولامع، ولعل الفنانة فريدة سيف النصر أيقونة في الجمال حيث شعرها الطبيعي والصحي والجذاب، ولذلك دائمًا ما تنهال عليها الأسئلة حول ما تستخدمه لتعزيز صحة شعرها، وتم استضافتها في برنامج السفيرة عزيزة وعندئذ قدمت وصفة مميزة ونصائح مفيدة للعناية بالشعر.

نصائح فريدة سيف النصر للعناية بالشعر

قالت الفنانة فريدة سيف النصر أنه بدأت رحلة طويلة منذ سنوات عديدة للقراءة في الأعشاب والطب النبوي، وبعد قيامها بتجربة وصفات عديدة ومختلفة للعناية بالشعر توصلت إلى أن الشعر به جذور ولذلك فإن أي خضروات أو بها جذور تشكل أهمية بالغة للشعر مثل ( البطاطس، الجزر، اللفت، الفجل، البنجر)، ونصحت بالمداومة على تناول هذه الأنواع الخضروات، كما استكملت حديثها بأن روح النشادر تقوم بتعزيز صحة فروة الرأس مع العلم أن مستخدميها يشعرون ببعض من الحرقان.

سر شعر فريدة سيف النصر الكثيف واللامع

كشفت الممثلة فريدة سيف النصر عن السر وراء اللمعان والصحة التي يظهر بها شعرها، وأوضحت أنها تقوم بتطبيق هذه الوصفة المميزة:

المكونات:

ثلاث أنواع زيت: زيت زيتون- زيت خروع- زيت سمسم.

ثلاث أنواع عسل: عسل أبيض- عسل أسود- دبس رمان.

ثلاث أنواع من الخل :خل ابيض- خل تفاح- خل بلسمك “العنب”.

بصله مطحونه ناعم فى الكبة، بجانب كمية متساوية من الثوم.

الخردل مطحون ناعم.

طريقة الاستخدام: