انت الأن تتابع خبر طريقة عمل خلطة القرنفل المعجزة في تبييض الأسنان وإزالة الروائح الكريهة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -خلطة القرنفل السحرية ، من أقوي الخلطات الطبيعية التي تخلصك من اصفرار الأسنان والجير المتراكم عليها، وتعمل الخلطة على حماية الأسنان من التسوس ومنحها القوة والبريق وللمعان من أول استخدام، وهى مكونه من المواد الطبيعية التي تحافظ على الأسنان من التأكل والبكتيريا المسببة للأمراض، وهى علاج فعال في حل مشاكل اللثة وتورمها، وهى أجمل الوصفات الطبيعية التي تساعدنا في الحصول على معجون أسنان سحري في حل جميع مشاكل الأسنان التي تواجهنا، بدل من اللجوء إلى معجون أسنان يحتوي على مواد كيمائية ضارة تسبب المشاكل على المد البعيد، وبالإضافة إلى ذلك يعمل المعجون على إزالة بقايا الطعام التي تتراكم داخل الأسنان، وبالتالي يحميها من التسوس، ويبيض الأسنان بشكل سريع المفعول

مكونات خلطة القرنفل السحرية

سوف نتعرف على مكونات الخلطة السحرية وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة القرنفل المعجزة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به جميع المكونات ونخلطهم جيدًا مع بعض حتى يتجانس الخليط.

نغمس الفرشة في الخليط ونقوم بفرك الأسنان جيدًا حتى نتخلص من الاصفرار بالكامل.

نترك الخليط على الأسنان لمدة دقيقة ثم نغسلها بالماء.

طريقة عمل معجون الفراولة لأسنان ناصعة البياض

سوف نتعرف على تحضير الخلطة وهى كما يلي:-