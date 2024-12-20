نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوري شاهين: نعمل على إيقاف قطار التعادلات.. ولكن فولفسبورج الأوفر حظا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق نوري شاهين، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند على المباراة القادمة أمام فولفسبورج ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الألماني الممتاز موسم 2025-2024

وشدد على اللاعبين " بضرورة إنهاء سلسلة التعادلات التي سقط فيها الفريق في آخر ثلاثة لقاءات

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وقال:"يجب علينا الفوز بهذه المباراة.. علينا أن نعي حقيقة النادي الكبير الذي نلعب له.. أي شخص لا يدرك ذلك، فهو في غير مكانه هنا".



تابع " نعاني من أزمة نتائج.. لا يمكننا أن نرضى بالتواجد في المركز الثامن،رأيت مرارا وتكرارا، خلال النصف الأول من الموسم، إلى أين يمكن أن تذهب الأمور.. لكننا واجهنا أيضا الكثير من النكسات



وواصل " مع ذلك، أتوقع مني ومن فريقي، أن نكون أكثر استقرارا وثباتا.. ينبغي أن نحقق ذلك، في أسرع وقت ممكن



وأكد " أن عودة الثنائي يوليان براندت، لاعب الوسط، والمدافع فالديمار أنطون، عقب تعافيهما من الإصابة، ستمنح قوة أكثر للفريق



وأختتم " حصل "فولفسبورج" على الاستقرار عقب مباراة الكأس، وحصدوا الكثير من النقاط،الفريق لديه بصمة واضحة، لم يحالفنا الحظ بعض الشيء، بالخروج من الكأس في ذلك الوقت، لكننا الآن نسافر بمزيد من اللاعبين، ونريد الانتصار في اللقاء



ويواجه فريق بوروسيا دورتموند نظيره فولفسبورج يوم الأحد القادم الموافق 22 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة



يدخل فريق بوروسيا دورتموند المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 22 نقطة بينما فولفسبورج في المركز العاشر برصيد 21 نقطة