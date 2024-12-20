خروقات إسرائيلية متواصلة في لبنان
واصل العدو الإسرائيلي، اليوم، خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بقصف مدفعيته البلدات الحدودية في الجنوب.
وأفادت مصادر لبنانية ميدانية، في تصريحات، بأن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة حلتا، وواصلت عدوانها على ممتلكات المدنيين في القرى الحدودية المحتلة في الجنوب، منوهة إلى تفجير عدد من المنازل في الحي الجنوبي لبلدة الناقورة، ما تسبب باندلاع حرائق بالمنازل والممتلكات.
وأضافت أن العدو الاسرائيلي قام أيضا بتفجير عدد من المنازل والممتلكات في بلدة يارون، حيث سمع دوي الانفجارات القوية في كافة أرجاء القرى المجاورة.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وذلك بعد عدوان استهدف الأراضي اللبنانية لمدة أكثر من عام، متسببا بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.
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