نتائج قرعة ملحق المؤتمر الأوروبي

نتائج قرعة ملحق المؤتمر الأوروبيسحبت اليوم الجمعة قرعة الملحق الفاصل المؤهل لدور الـ16 ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت نتائج القرعة عن مواجهة جينت البلجيكي مع ريال بيتيس الإسباني، وكوبنهاغن الدنماركي مع هايدنهايم الألماني، وباتشيكا توبولا الصربي مع ياغلونيا البولندي، ومولده النرويجي مع شامروك روفرز الأيرلندي، وسيلجي السلوفيني مع أبويل نيقوسيا القبرصي، وأومونيا القبرصي مع بافوس القبرصي، وبوراتس بانيا لوكا البوسني مع ليوبليانا السلوفيني، وفيكينجور ريكيافيك الأيسلندي مع باناثانيكوس اليوناني.

ومن المقرر أن تقام جولة الذهاب في الملحق الفاصل يوم 13 فبراير القادم، فيما تقام جولة الإياب بعدها بأسبوع، وتقام جولتا الذهاب والإياب بدور الستة عشر يومي 6 و13 مارس 2025، فيما يقام دور الثمانية يومي 10، و17 أبريل، ويقام الدور قبل النهائي يومي 1 و8 مايو القادم، وتختتم منافسات البطولة يوم 28 من ذات الشهر حيث تقام المباراة النهائية في مدينة روكلو البولندية.