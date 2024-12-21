حمد إبراهيم يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بالدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادًا للقاء بيراميدز غدا السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وجاءت القائمة المختارة للدراويش في مواجهة بيراميدز كالتالي:

حراس المرمى: كمال السيد، عبد الله جمال

خط الدفاع: عماد حمدي، محمد نصر، محمد عمار، محمد بيومي، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر.

خط الوسط: هشام محمد، محمد حسن، محمد عبد السميع، عبد الله السعيد، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، عمر القط، على الملواني، إبراهيم عبد العال، إيريك تراوري، مروان حمدي، نادر فرج.

وفي الهجوم: خالد النبريصي، محمد زيدان.

وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري العام وجميع البطولات المحلية.