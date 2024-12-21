ميرنا يونس “سفيرة سيدات الأعمال في الوطن العربي للعام 2024”: قصة نجاح وإنسانية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 02:52 صباحاً - منحت مؤسسة السوسن العالمية الدكتورة “ميرنا يونس” لقب “سفيرة سيدات الأعمال في الوطن العربي للعام 2024” تتويجاً لمسيرتها الحافلة بالنجاحات والإنجازات في عالم الأعمال.

وميرنا يونس سيدة أعمال وشخصية هامة في عالم الأعمال العربي، تملك مجموعة صالونات التجميل “لا سيرين”، والتي اكتسبت شهرة واسعة في الإمارات، كما وتعد مصدر إلهام للكثير من النساء العربيات الطموحات.

كما وتشهد مسيرة يونس محطات هامة لا تُعد في مجال العمل الخيري والإنساني، حيث ساهمت في العديد من المبادرات الخيرية التي استهدفت مختلف شرائح المجتمع في عدد من الدول العربية كالإمارات وقطر، وقدمت دعماً مادياً ومعنوياً كبيراً للعديد من المنظمات الخيرية المحلية والدولية.