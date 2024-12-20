طريقة تحضير كرات التمر بجوز الهند اللذيذة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - فوائد التمر وجوز الهند

تعتبر كرات التمر بجوز الهند من الحلويات الصحية واللذيذة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. حيث يجمع هذا الطبق بين الحلاوة الطبيعية للتمر والنكهة الاستوائية الخلابة لجوز الهند. التمر مليء بالعناصر الغذائية مثل الألياف، الفيتامينات والمعادن التي تعزز الصحة العامة، بينما يضيف جوز الهند قواماً ونكهة محببة بالإضافة إلى فوائده الصحية.

المكونات اللازمة لتحضير كرات التمر بجوز الهند

لتحضير هذه الحلوى الشهية، ستحتاج إلى المكونات التالية:

1 كيلوغرام من التمر الطازج (منزوع النواة)

1 كوب من جوز الهند المبشور

1/2 كوب من المكسرات مثل الجوز أو اللوز (اختياري)

2 ملعقة طعام من زبدة اللوز أو الفستق (اختياري)

1/4 ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشّة ملح

طريقة التحضير

لإعداد كرات التمر بجوز الهند، اتبع الخطوات البسيطة التالية:

في البداية، قم بوضع التمر المنزوع النواة في محضرة الطعام واطحنه حتى يصبح عجينة متماسكة. أضف المكسرات وزبدة اللوز أو الفستق إلى التمر المطحون واخلط المزيج جيداً حتى يتجانس ويصبح ناعماً. أضف الفانيليا ورشة الملح إلى الخليط واستمر في الخلط. خذ كمية صغيرة من الخليط المشكل، وقم بتكويرها بين يديك حتى تحصل على شكل كرات صغيرة. غمر الكرات في جوز الهند المبشور حتى تتغطى بالكامل، ثم رصها في طبق التقديم. يمكنك وضع الكرات في الثلاجة لمدة ساعة لتبرد وتتماسك بشكل أفضل قبل التقديم.

نصائح للتقديم والتخزين

يمكن تقديم كرات التمر بجوز الهند مع كوب من الشاي أو القهوة كوجبة خفيفة ومغذية. كما يمكن الاحتفاظ بها في وعاء محكم في الثلاجة لبضعة أيام للاستمتاع بها في وقت لاحق. تعتبر هذه الكرات خياراً صحياً لمن يبحث عن بدائل طبيعية للحلويات المليئة بالسكريات.

لماذا يجب عليك تجربة هذه الوصفة؟

تتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة والمتوافرة في كل منزل. كما أنها تعتبر وجبة خفيفة مثالية للرياضيين والأشخاص الملتزمين بنظام غذائي صحي، لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة والطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية. جرب تحضير كرات التمر بجوز الهند اليوم واستمتع بالطعم الرائع والفوائد الصحية الكثيرة التي تقدمها.