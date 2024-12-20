الدوري المصري: زد يعبر فاركو 2-1

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - خسر فاركو أمام زد أف سي 1-2 في الجولة الخامسة من الدوري المصري بكرة القدم… سجل هدف فاركو جيفرسون إينكادا (د 35) وسجل هدفي زد كل من عبد الرحمن البانوبي (د 8) وشادي حسين (د 72).

ورفع زد أف سي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، وبقي رصيد فاركو 7 نقاط في المركز الثامن.

وفي بقية المباريات التي جرت في الجولة الخامسة حتى الآن:

حرس الحدود × المصري البورسعيدي 0-0

الزمالك × سيراميكا 1-1

طلائع الجيش × بتروجيت 0-1

الجونة × إنبي 1-0

مودرن سبورت × البنك الأهلي 0-1

فاركو × زد أف سي 1-2