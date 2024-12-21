بهاء سلطان يطرح "حب حياتي" من فيلم "الهوى سلطان"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المطرب بهاء سلطان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن طرحه لأحدث أعماله الغنائية “حب حياتي” من فيلم الهوى سلطان.



ونشر بهاء سلطان الأغنية معلقًا: “حب حياتي من فيلم الهوى سلطان الآن على جميع المنصات”.

تفاصيل أغنية أنا من غيرك

والأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر نادر حمدي، وإنتاج شركة كرافت ميديا لـ حمدي بدر.

كلمات أغنية أنا من غيرك



أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى إنت زيي كمان؟

زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليّ

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كم أغنية

نضحك نسمع كم أغنية

يا ليل يا ليلي يا يا عين

يا ليل نسمع كم أغنية

لما أقول لك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكثر إمسك فيّ بكلمة احضني

ازاي تمشي ده إنت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني.

أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها

أصل التفاصيل أجمل بكثير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك إنت يا حبيبي إنت اللي محليها حياتي إنت محليها

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى إنت زيي كمان؟

زيي كمان مشتاق لزمان

أنا من غيرك يا ليلي

بتوه توهان