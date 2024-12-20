ضمن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. عمر أبو المجد يكشف سبب تحليله لفيلم 'المنسي'

القاهرة - محمد ابراهيم - قال عمر أبو المجد للفجر الفني، على هامش مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير،: "أنا صانع محتوي منذ 7 سنوات، واتجهت لهذا المجال عن طريق الصدفة لاني منذ الصغر وانا احب السينما، كان هناك فيلم اسمه "فايت كلوب" هو الذي غير حياتي وجعلني أنظر للاشياء بشكل مختلف وأتعامل بطريقة ناضجة".

وأوضح، ‘أبو المجد’، 'عرفت أن السينما ليست للتسلية أو المشاهدة العادية فقط بل إنها تغير وتؤثر ويجب لان تذاكر لإنه ا ثقافة، ومن خلال ذلك احببت مناقشة وتحليل الأفلام لذلك اقترح عليا بعض الاصدقاء أن أصنع فيديوهات لتحليل الأفلام ومن هنا بدات قصتي مع صناعه المحتوي".

وأضاف 'عمر'،: "كان أول فيلم قمت بتحليله على السوشيال ميديا هو فيلم "هنجر" وعمل فيد باك كبير وانتشر بصورة كبيرة ثم قمت بتحليل فيلم "المنسي" ومن ثم صنعت قناة لدي علي اليوتيوب ولم أكن أدرك انني سأحقق كل هذا النجاح، صناعة المحتوي وقتها في السينما كانت مراجعه أفلام فقط، وأنا كنت أول من بدأ بالتركيز مع تحليل الأفلام، لذلك لدي إيمان قوي إنه كما غيرت السينما في شخصيتي من الطبيعي إنها تغير في الناس، وحصلت علي الملايين من المشاهدات ولكن أثرت في عدد كبير لان السينما تعتبر أثر جميل للجمهور".

واستكمل حديثه قائلا ': “المحتوى الذي أقدمه لا يعتمد عليى تحليل الأفلام فقط ولكن يتحدث عن الأثر ومدي تأثير قصص الأفلام على الجمهور لإنها حياة، لذلك أنا لا اتحدث عن السينما وإنما أتحدث بالسينما وهذا سبب قوة المحتوى الذي أقدمه”.

واختتم حديثه، 'انا لا أهتم بتسويق أعمال ولا أهتم بنسبة المشاهدات ولكن أهتم بحب الناس ومدي تأثير الفيديوهات على الجمهور، ويساعدني على شغلي جمهوري ومشاهديني ولا أحب أن أحلل فيلم دون أن أحبه وأتأثر به، وأنا مؤمن بالمحتوى وليس بغرض الشهرة، محتويا يعتبر جزء من شخصيتي وحالتي النفسية".