المخرج جون فريد في حوار للفجر الفني: فيلم 'مادونا إيطالي يعني "العذراء مريم" وتصويره في إسكندرية كان صعب'



القاهرة - محمد ابراهيم -

•بلورة فيلم مادونا وتنفيذة لم يكن سهلا.

•صورنا فيلم مادونا في 3 أيام.

•فيلم مادونا قصة حقيقية اقتبستها من الواقع.

•اختارت اسم "مادونا" للفيلم لأنه يعني "العذراء مريم".

•اختارت كريم قاسم لفيلم مادونا لأنه شخص مثقف ولديه طاقة وخبرة فنية.

•نختم سنة 2024 بفكرة فيلم مادونا.

كشف المخرج جون فريد عن كواليس تصوير فيلم "مادونا" بطولة كريم قاسم وعبدالعزيز مخيون، وجاء ذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

وألتقت عدسات كاميرا دوت الخليج الفني مع المخرج جون فريد، واستطاعت ان تعرف منه كواليس العمل وسبب اختياره للفنان كريم قاسم والنجم عبدالعزيز مخيون، وسبب اختياره لـ اسم "مادونا"، وإليكم نص الحوار في السطور التالية..

س: حدثنا عن كواليس فيلم" مادونا"؟

"لم يكن تنفيذ فيلم مادونا سهلا بسبب تصويره في مدينة الإسكندرية ووجود عدد الفريق واعتماد الفكرة علي بطلين كبار مثل كريم قاسم وعبدالعزيز مخيون، كما ان بلورة فكرة الفيلم وترتيب الاحداث لم يكن سهلا".

س: كم استمر تصوير فيلم مادونا في الإسكندرية؟

"قمنا بتصوير فيلم مادونا في مدينة الإسكندرية لمدة 3 أيام وكان عامل الوقت شئ صعب جدا".

س: كيف جاءت لك فكرة فيلم مادونا؟

" تكونت فكرة فيلم مادونا لدي بسبب انني نشأت في مجتمع مسيحي، وعصرت قصصا وصراعات خفية، وتعاملت مع جميع البشر المترددون علي الكنيسة بداية من الراهب إلى الناس العادية، وحضرت اشخاص طلبوا دعم من الكنيسه بسبب حالات معينة، وفكرت كيف الكنيسة تستطيع ان توفر المبالغ الكبيرة التي تطلب منها دون التخلي عنهم، بدأ يدور في ذهني ايضا سؤال هل يجب أن نقدر التراث أكثر من الاحتياجات الإنسانية الملحة ".

س: لما اختارت اسم مادونا للفيلم؟

" اختارت اسم "مادونا" للفيلم لأنه اسم إيطالي يعني "العذراء مريم" والاسم له علاقة بـ أحداث الفيلم وهي التحفة الفنية التي يتم سرقتها من دير للاتيني في الأصل".

س: حديثنا عن كواليس العمل مع كريم قاسم وسبب اختيارك له؟

"كواليس العمل مع كريم قاسم كانت ممتعة واختارته للفيلم لإنه شخص داعم للأفكار الجديد ويحب التطلع والقراءة، لدية طاقه للمناقشة وتجسيد الاحداث بالشكل المطلوب، كما إنه يحب ان يدعم الأفلام القصيرة، وممثل لدية طاقة وخبرة فنية يستطع من خلالها تجسيد الدور بالشكل المطلوب ولدية معرفه بكل ما يدور حوله من احداث، ويستطيع ان يضيف كل ما هو جديد ويدعم فكرة الفيلم".

س: بماذا تختم سنة 2024؟

" نقدر نختم سنة 2024 بفكرة فيلم مادونا من خلال ان نفكر في جميع فئات الناس، وندعم كل فئات المجتمع، ونساعد بعضنا البعض، ونعيش في سلام نفسي، وان تتوقف الحروب والمناوشات التي تحدث في الوطن العربي لان قلوبنا جميعها معهم ونساندهم دائما".

تفاصيل فيلم مادونا

و فيلم مادونا من إخراج جون فريد زكي ويشاركه التأليف أبانوب نبيل، ومن بطولة عبد العزيز مخيون وكريم قاسم وجورج ساسين، وإنتاج كريم قاسم وأدولف العسال، وتدور أحداث الفيلم داخل أحد الأديرة الكاثوليكية اللاتينية في الإسكندرية حين تتحول جريمة سرقة لوحة أثرية إلى معضلة فكرية بين كاهنين يسوعيين. بينما تتجه الشكوك نحو طاهية الدير التي تحتاج ابنتها إلى عملية جراحية لا تستطيع تحمل تكاليفها.